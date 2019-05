Colombia: Unhcr, migliaia di bambini nati da genitori venezuelani a rischio apolidia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di bambini nati in Venezuela da genitori venezuelani sono bloccati in un limbo legale, senza documenti d’identità, e rischiano di rimanere apolidi. E’ l’allarme lanciato dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), secondo cui in Colombia ci sono circa 20 mila bambini nati da genitori venezuelani che rischiano di non ottenere nessuna delle due nazionalità. “La nostra raccomandazione, qualsiasi sia la strada che le autorità colombiane decideranno di intraprendere, è che venga messo in campo un meccanismo che permetta di risolvere i casi attualmente registrati”, ha detto Juan Ignacio Mondelli, funzionario locale dell’Unhcr, parlando alla stampa a Bogotà. Lo scorso aprile il difensore civico Carlos Alfonso Negret Mosquera ha presentato una proposta di legge per concedere la cittadinanza mediante adozione ai figli e alle figlie di venezuelani che si trovano in una situazione di immigrazione irregolare, nati in territorio colombiano. (segue) (Mec)