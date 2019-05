Colombia: Unhcr, migliaia di bambini nati da genitori venezuelani a rischio apolidia (4)

- Nei giorni scorsi il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) ha chiesto ai donatori internazionali 29 milioni di dollari per fornire assistenza agli oltre 300 mila minori venezuelani che hanno attraversato il confine con la Colombia. “In un momento in cui sentimenti anti-migranti sono in crescita nel mondo, la Colombia ha mantenuto le porte aperte per i vicini venezuelani”, ha dichiarato Paloma Escudero, responsabile comunicazione di Unicef, che ha effettuato a fine aprile un viaggio di quattro giorni nella città colombiana di Cucuta, al confine con il Venezuela. “Mentre ogni giorno sempre più famiglie prendono la dolorosa decisione di lasciare le loro case in Venezuela, è ora che la comunità internazionale aumenti il suo sostegno”, ha aggiunto. (segue) (Mec)