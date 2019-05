Rifiuti: quelli prodotti da imprese milanesi calano del 22 per cento in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diminuisce la quantità di rifiuti prodotti dalle imprese milanesi: 2,3 milioni di tonnellate rispetto ai 3 milioni dell'anno precedente. Si tratta di una riduzione di oltre il 22 per cento. Oltre il 90 per cento dei rifiuti, inoltre, è sottoposto a trattamenti di recupero, un dato in crescita rispetto a tutti gli anni precedenti. Di conseguenza diminuisce la quantità sottoposta a smaltimento che ora è al 9 per cento. Emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati MUD (dichiarazioni 2008-2018). Si tratta per Milano soprattutto di rifiuti non pericolosi (2 milioni di tonnellate) e legati all'edilizia: terra da scavo, 665 mila tonnellate e rifiuti misti delle costruzioni, 230 mila tonnellate. In totale se si considerano anche i territori di Monza Brianza e Lodi la quantità di rifiuti prodotta dalle imprese, tra pericolosi e non pericolosi, supera i 3 milioni, rispetto ai 3,7 milioni dell'anno precedente. Le attività più coinvolte nella produzione, oltre a quella del risanamento e della gestione dei rifiuti (487 mila di tonnellate pari al 16 per cento del totale), sono l'ingegneria civile (372 mila, 12,3 per cento) e la fabbricazione di prodotti in metallo (319 mila, 10,6 per cento). Sul totale invece della raccolta urbana e delle imprese i rifiuti misti da costruzione, di cemento, mattoni, metallo ferroso e la terra, sono i più trattati negli impianti del territorio per il recupero delle materie, 4 milioni di tonnellate pari a oltre il 50 per cento del totale, mentre mezzo milione di tonnellate di rifiuti domestici sono recuperati per essere utilizzati come combustibile. L’attività di gestione dei rifiuti vale 1,4 miliardi di euro in Italia e 562 milioni in Lombardia, di cui oltre 460 a Milano. I dati provengono dai ricavi delle vendite dichiarati dalle imprese del settore. (segue) (com)