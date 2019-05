Rifiuti: quelli prodotti da imprese milanesi calano del 22 per cento in un anno (2)

- Le attività specializzate nel trattamento di rifiuti sono un migliaio in Italia e 134 in Lombardia. Danno lavoro rispettivamente a 9 mila e 2 mila persone, secondo un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati registro imprese e Aida - Bureau van Dijk. La Lombardia è prima in Italia, seguita da Campania, Lazio e Sicilia che ne contano circa un centinaio. Per numero di imprese Milano con 42 è prima in regione e terza in Italia, dopo Roma (77) e Napoli (43), ma è prima a livello nazionale per addetti (1.379) e precede Roma (1.331) e Torino (731). In regione come attività è seguita invece da Bergamo con 29 e Brescia con 15. “La Camera di commercio è attiva nella promozione della corretta gestione e recupero dei rifiuti con vari strumenti - ha dichiarato in una nota Marco Accornero, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e presidente della Sezione regionale Lombardia dell'Albo nazionale gestori ambientali - per esempio fornisce alle imprese informazioni specifiche su temi ambientali attraverso seminari e workshop di approfondimento, gestisce le procedure legate all'invio telematico delle dichiarazioni Mud e cura la tenuta dell'Albo gestori ambientali". "In un'ottica di sviluppo sostenibile l'attenzione all'ambiente e l'adozione consapevole di un modello economico alternativo che sappia sfruttare al meglio le potenzialità dell'economia circolare potranno diventare sempre più fattori di competitività per il mondo produttivo del nostro territorio – ha dichiarato Guido Bardelli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -. Per questo è importante promuovere un percorso informativo e formativo che sappia affiancare e supportare le imprese interessate a massimizzare la circolarità tramite strumenti quali per esempio l'applicazione dell'eco-design e il riutilizzo dei materiali". (com)