Difesa: Senato Usa propone finanziamento per sicurezza Ucraina da 300 milioni in 2020

- Il Senato degli Stati Uniti ha proposto un finanziamento per la sicurezza dell’Ucraina da 300 milioni di dollari nel 2020. Lo rende noto l’ambasciata ucraina a Washington, ripresa dall’agenzia di stampa “Unian”. “La commissione del Senato Usa per i servizi armati ha approvato la bozza del National Defense Authorization Act (Ndaa) per il 2020, che autorizza lo stanziamento di 300 milioni di dollari per il Pentagono, affinchè venga fornita assistenza per la sicurezza dell’Ucraina. Si tratta di una cifra superiore di 50 milioni di dollari a quella dell’anno precedente. Di questa cifra, 100 milioni di dollari saranno stanziati esclusivamente per armamenti letali”, si legge nella nota dell’ambasciata ucraina. Il documento del Senato statunitense propone inoltre l’espansione dell’assistenza nel rafforzamento delle capacità delle forze ucraine anche per la difesa costiera e i sistemi missilistici anti-nave. (Res)