Cina: viceministro Wang, imprese svolgono ruolo chiave nell'innovazione tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende cinesi giocheranno un ruolo importante per risolvere le carenze delle tecnologie di base del paese. Lo ha dichiarato oggi Wang Zhijun, viceministro dell'Industria e dell'informazione tecnologica. "La Cina guiderà e incoraggerà le imprese a rafforzare la ricerca e sviluppo e la promozione delle applicazioni. Con meccanismi di mercato combinati al ruolo del governo, il mercato giocherà un ruolo decisivo nel guidare la ricerca e lo sviluppo tecnologico e allocare vari elementi innovativi", ha detto Wang. Il viceministro ha poi aggiunto che, allo stesso tempo, il paese è impostato per creare un ambiente di mercato equo per la concorrenza nel settore innovativo. "La Cina stabilirà e migliorerà ulteriormente il sistema di supporto per la ricerca di base per migliorare le capacità innovative originali, aumentando il sostegno finanziario centrale e guidando maggiori investimenti", ha aggiunto. Nel frattempo, prosegue Wang, verrà anche creato un ecosistema di innovazione industriale per migliorare la protezione della proprietà intellettuale e salvaguardare l'innovazione collaborativa industriale. (Cip)