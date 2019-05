Russia-Congo: Putin incontra Sassou-Nguesso, firmati accordi nei settori di difesa, energia e telecomunicazioni (2)

- Quanto al settore dell’energia, le due parti hanno firmato un accordo di cooperazione nel settore del nucleare a scopi civili, come riferito in un comunicato del ministero dell'Energia russo. L’intesa si inserisce nel solco del memorandum d’intesa sull'uso pacifico dell'energia nucleare, firmato il 13 febbraio 2018 a Mosca dalla compagnia statale russa Rosatom e dal ministero della Ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche congolese. Infine, nel settore delle telecomunicazioni, va segnalato l’accordo stipulato dall'agenzia di stampa russa “Sputnik” e l'emittente nazionale congolese “Rtnc”. Il documento è stato firmato da Sergei Kochetkov, primo vicedirettore del gruppo editoriale “Rossija Segodnja” (editore di “Sputnik”), e da Ernest Kabila Ilunga, direttore generale di “Rtnc”. L'intesa prevede scambi regolari di notizie in inglese e in francese, inclusi programmi radiofonici, progetti ed eventi congiunti. (segue) (Res)