Russia-Congo: Putin incontra Sassou-Nguesso, firmati accordi nei settori di difesa, energia e telecomunicazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sassou-Nguesso, in visita a Mosca da lunedì scorso, è intervenuto alla Duma di Stato (la Camera bassa del parlamento russo) e ha incontrato una delegazione di uomini d'affari russi ai quali ha presentato le opportunità di investimento in Congo oltre a deporre una corona sulla tomba del Milite ignoto fuori le mura del Cremlino. Le relazioni tra Brazzaville e Mosca risalgono al 1969 e da allora, fino al 1992, quasi 7 mila studenti congolesi hanno studiato nell’Unione sovietica. Inoltre, gli scambi commerciali tra Mosca e Brazzaville sono aumentati da 3 miliardi di dollari nel 2011 a 11,5 miliardi nel 2014, mentre la Russia addestra diversi militari e poliziotti congolesi. Le aziende russe partecipano infine allo studio di fattibilità relativo al gasdotto che collegherà le città di Pointe-Noire e Ouesso, la cui attuazione dovrebbe consentire al Congo di garantire la disponibilità di prodotti petroliferi in tutto il paese. (Res)