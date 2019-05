Roma: Astorre (Pd), grazie magistratura e forze ordine per arresti Casamonica-Di Silvio

- In una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, ha affermato: "Senza sosta la lotta alla criminalità nel nostro territorio. Grazie a magistratura e forze dell'ordine per la nuova importante operazione contro le famiglie Casamonica e Di Silvio". (Com)