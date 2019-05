Milano: blitz della Lega a cascina Rocchettino, occupata da centro sociale GTA

- Questa mattina alcuni attivisti della Lega capitanati dal capogruppo a Palazzo Marino e deputato, Alessandro Morelli, e da Chiara Maria Perazzi, presidente Commissione Casa Municipio 5, hanno organizzato un blitz alla cascina Rocchettino, in via Lelio Basso, nel quartiere Gratosoglio. L’edificio è occupato dal centro sociale GTA. Gli attivisti sono muniti di uno striscione con la scritta “Lega=Legalità” e hanno apposto un lucchetto con una richiesta al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di raggiungere la cascina per "ritirare le chiavi" e consentire alla città di tornare in possesso del bene. Un’area dell’edificio era destinata fino a pochi anni fa ad associazioni di anziani, ma poi è stata dichiarata pericolante dal Comune. Lo spazio è stato poco dopo occupato dal centro sociale GTA. “Il Comune ha fatto una richiesta di sgombero su sollecitazioni della Lega ma di fatto non ha mai agito per riprenderne il possesso”, denuncia la Lega in una nota. "Nella Milano del Pd l'unica priorità è il centro della città dove Sala e compagni spendono un mare di soldi per ‘riqualificare’ il bello abbandonando le periferie alle mire dei balordi dei centri sociali. Nessun progetto per il quartiere Gratosoglio sfruttato mediaticamente da Sala dopo Sanremo, ma subito dimenticato e lasciato ai suoi problemi. Questa cascina deve essere sgomberata rapidamente per riportare la legalità in un quartiere che ne ha estremo bisogno. Il silenzio di Sala sulle occupazioni è di fatto un sostegno politico a gruppi che vivono nella totale illegalità”, attacca Morelli. "Nell'altra parte del caseggiato c'è un ristorante che ha riqualificato la sua parte di cascina, dimostrazione che quest'area potrebbe avere un valore positivo per la cittadinanza - dichiara Chiara Maria Perazzi – è molto pericoloso che in questo spazio il centro sociale faccia concerti, feste e somministri cibo senza rispettare alcuna norma di sicurezza e sanitaria, senza peraltro pagare le tasse, e soprattutto mettendo in pericolo le persone che vi accendono inconsapevoli. La situazione di pericolo è stata aggravata da ristrutturazioni approssimative fatte dallo stesso GTA".(com)