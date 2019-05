Cina: premier Li sottolinea importanza di una formazione più mirata per i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier cinese, Li Keqiang, ha sottolineato l'importanza di servizi di formazione più mirati per i lavoratori, dnel tentativo di creare una forza lavoro innovativa. Lo riferisce la stampa cinese. "Il lancio della formazione professionale su larga scala è una misura chiave per migliorare l'occupabilità delle persone e la capacità imprenditoriale, alleviare i problemi strutturali dell'occupazione e promuoverla. Inoltre, rafforza lo sviluppo economico di alta qualità", ha detto Li durante una teleconferenza sulla formazione professionale. Il premier ha sottolineato il buon uso di un fondo di disoccupazione da 100 miliardi di yuan (circa 14,8 miliardi di dollari) e di altri fondi per la formazione per formare la forza lavoro precedentemente annunciati. (segue) (Cip)