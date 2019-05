Cina: premier Li sottolinea importanza di una formazione più mirata per i lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Li ha poi sottolineato che le autorità dovrebbero fornire una formazione più mirata per il personale in servizio, i lavoratori che ruotano verso altri posti in aziende in difficoltà e lavoratori poveri.I dipendenti delle industrie ad alto rischio dovrebbero ottenere una maggiore formazione sulle tecniche di sicurezza sul posto di lavoro, ha aggiunto il premier. "Le autorità dovrebbero suscitare l'entusiasmo delle imprese, delle scuole professionali e delle organizzazioni di formazione sociale per partecipare alla formazione, rafforzare la supervisione sul capitale formativo e migliorare l'utilizzo dei fondi; creare una forza lavoro innovativa, orientata alle e promuovere uno sviluppo economico sano e un'occupazione stabile", ha ribadito Li. Hu Chunhua, capo del gruppo di lavoro principale del Consiglio di Stato, ha partecipato alla conferenza e ha tenuto un discorso. Hu ha posto l'accento sulla formazione sul posto di lavoro e ha affermato che la priorità della formazione dovrebbe essere data ai lavoratori senza competenze. (Cip)