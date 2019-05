Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, venerdì 24 maggio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un impulso più fresco si avvicina dal Nord Europa, determinando un aumento dell'instabilità anche al Nord Ovest; giornata variabile con nubi irregolari più presenti al mattino e a seguire possibili acquazzoni pomeridiani sui settori montuosi. Tra sera e e notte rovesci e temporali interesseranno anche i settori pianeggianti. Temperature con poche variazioni, massime sui 24-25°C in Valpadana, ben più fresco in Liguria dove non si raggiungeranno i 18-20°C. Venti deboli e mar ligure poco mosso. (Rpi)