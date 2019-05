Libia: appello dell’ex premier Zeidan per la fine delle ostilità a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex premier libico Ali Zeidan ha lanciato un appello per la fine delle ostilità a Tripoli. Parlando all’emittente televisiva “Libya al Ahrar”, Zeidan ha affermato: “Respingo qualsiasi aggressione ad altri libici che sono gli unici finora che ne stanno pagando il prezzo. Al momento non vedo quali sono i risultati di questa guerra che va fermata per evitare che si ripeta a Tripoli quanto già avvenuto a Bengasi e a Derna”. Dallo scorso 4 aprile, giorno in cui il comandante dell'esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, ha lanciato un'operazione contro il terrorismo a Tripoli, nella capitale si susseguono scontri con le forze fedeli al governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj. (Lit)