Cina: utenti di Internet mobile hanno raggiunto quota 1,5 miliardi nel primo quadrimestre (2)

- A partire dalla fine di aprile, il numero totale di utenti di telefonia mobile delle tre società di telecomunicazioni di base ha raggiunto 1,59 miliardi, con un incremento del 7,3 per cento. Tra questi, gli utenti di banda larga mobile (ovvero gli utenti 3G e 4G) hanno totalizzato quota 1,34 miliardi, gli utenti 4G sono stati 1,21 miliardi; gli utenti di accesso Internet a banda larga fissi hanno totalizzato 426 milioni, un aumento netto di 18,7 milioni a gennaio-aprile. I dati hanno evidenziato che da gennaio ad aprile, il traffico cumulativo di Internet mobile ha raggiunto i 35,1 miliardi di gigabyte, un aumento su base annua del 122,2 per cento; tra questi, il traffico Internet mobile ha raggiunto i 34,9 miliardi di gigabyte, con un incremento del 125,8 per cento. (Cip)