Libia: notabili Zintan rinnovano sostegno a parlamento Tobruk e a governo dell’est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei notabili della città di Zintan, nell’ovest della Libia, ha rinnovato in una nota il suo sostegno al parlamento libico con sede a Tobruk e al governo ad interim non riconosciuto con sede ad al Baida, nell’est del paese. In una nota, ripresa dall’emittente televisiva libica “218 Tv”, il consiglio di Zintan ha criticato “il ruolo dell’Islam politico come i Fratelli musulmani e delle altre formazioni come il Gruppo libico combattente e il Consiglio della Shura dei mujahidin in Libia”. Il 4 aprile scorso lo stesso consiglio aveva annunciato il proprio sostegno all’offensiva del generale Khalifa Haftar su Tripoli. (Lit)