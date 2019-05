Montenegro-Nord Macedonia: attesa oggi riunione governativa congiunta

- Il primo ministro macedone Zoran Zaev si trova oggi n Montenegro per una riunione governativa congiunta in programma oggi. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mia". La riunione è stata programma su iniziativa del premier montenegrino Dusko Markovic. Secondo quanto riferisce una nota del governo di Podgorica, nel corso della riunione governativa congiunta saranno firmati diversi documenti bilaterali tra i ministri presenti. La visita di Zaev in Montenegro segue quella di Markovic in Macedonia del Nord nell'autunno del 2017. (Mas)