Medio Oriente: ad Amman trilaterale tra Abdullah II e presidenti Iraq e palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ad Amman un trilaterale fra il re di Giordania, Abdullah II, il capo dello Stato iracheno, Barham Salih, e il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza irachena. Salih è giunto il 23 maggio ad Amman in visita ufficiale. Le parti hanno discusso i legami fraterni e storici fra iracheni, giordani e palestinesi e degli ultimi sviluppi a livello regionale. Nell'incontro le massime autorità hanno affrontato anche il tema della causa palestinese, sostenendo la necessità di creare uno Stato palestinese con Gerusalemme Est capitale. Inoltre, hanno ribadito l'importanza di mantenere il coordinamento e le consultazioni su diversi temi, a beneficio della causa araba, e di rafforzare la sicurezza e la stabilità regionale. Salih, Abdullah II e Abbas hanno evidenziato la necessità di unificare e promuovere un'azione araba congiunta per superare le crisi in corso. (Irb)