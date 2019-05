Europee: Martina (Pd), dopo elezioni serve costituente nuovi democratici

- Il deputato del Partito democratico Maurizio Martina, in una intervista a La Stampa, sostiene che dopo le europee "serve la costituente dei nuovi democratici". "Domenica dobbiamo vincere con la nostra lista aperta e poi aprire subito un percorso costituente per il Pd e per il centrosinistra. E costruire la nuova casa dei Democratici italiani. Dobbiamo rinnovare il progetto - ha aggiunto Martina - dal punto di vista culturale e organizzativo e fare questo lavoro anche pensando alla coalizione, con un percorso di partecipazione rinnovato. Perché l'alternativa si deve fare con un nuovo centrosinistra. Dobbiamo inventare con curiosità e intelligenza una coalizione che non può essere la riedizione di ciò che è stato. Le grandi questioni legate alla transizione ecologica impongono la ricerca di soggetti, cittadini e movimenti più variegata rispetto alla semplice rappresentazione della questione ambientale data in questi anni. Bisogna uscire da logiche astratte e riprendere il lavoro a partire dai volti, dalle persone. E' fondamentale che il Pd torni a rappresentare il mondo del lavoro dipendente: abbiamo Frontiere da tornare a presidiare; basta pensare ai lavoratori della logistica O alle lavoratrici del commercio, le piccole partite iva i giovani che non lavorano e non studiano".(Com)