Algeria: arrestato fiancheggiatore dei gruppi terroristici a Tlemcen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della lotta contro il terrorismo, un distaccamento dell’esercito algerino ha fermato a Tlemcen un elemento di sostegno ai gruppi terroristici. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa di Algeri. Come parte della lotta contro la criminalità organizzata, distaccamenti dell’esercito e elementi della polizia nazionale hanno anche fermato, in operazioni distinte, una narcotrafficante ad un veicolo carico di 26,7 chilogrammi di hashish trattati ad Ain Defla, mentre hanno arrestato altri due narcotrafficanti in possesso di 410 pillole psicotrope a Tlemcen, e due contrabbandieri in possesso di 730 pacchetti di sigarette in in Amenas. (Ala)