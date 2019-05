Europee: Salvini, per difendere interesse Italia ragiono con tutti, anche con Merkel e Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier Matteo Salvini, intervenendo a Rtl ha ribadito: "Voglio andare in Europa per fare gli interessi dell'Italia, voglio andare aoccuparmi di commercio, pesca, agricoltura, vita reale". Quanto alla questione dei vincoli Ue, ha spiegato: "In questi ultimi 10 anni rispettando i vincoli europei il debito è aumentato di 650 miliardi di euro perché se la gente non lavora non paga le tasse e quindi, cresce il debito. Una persona normale punta a d abbassare le tasse". Salvini ha anche aggiunto: "Se serve io ragiono con tutti, anche con Merkel, con Macron per che devo difendere i diritti degli italiani. ovviamente l'Europa che voglio cambiare è quella dei Macron e delle Merkel". (Rin)