Cina-Russia: rafforzare cooperazione lungo i fiumi Azzurro e Volga

- La Cina e la Russia si sono impegnate a rafforzare la cooperazione lungo i fiumi Azzurro (Yangtze) e Volga mentre i governi locali hanno firmato ieri una serie di accordi di cooperazione. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che spiega che il terzo incontro del Consiglio di cooperazione tra la parte alta e media del fiume Azzurro e il Distretto federale del Volga è stato co-presieduto dal consigliere di Stato cinese, Wang Yong, e Igor Komarov, inviato plenipotenziario presidenziale della Russia nel distretto federale del Volga, nella città di Cheboksary. Wang ha detto che entrambe le parti dovrebbero lavorare per ottenere maggiori risultati dalla cooperazione dei governi locali e rendere tale partnership una nuova area di crescita per le relazioni Cina-Russia. Komarov ha detto che l'esclusivo meccanismo "Volga-Yangtze" è stato fruttuoso nella cooperazione commerciale e di investimento, così come negli scambi interpersonali, e la Russia è pronta a collaborare con la Cina per ulteriori risultati. (Cip)