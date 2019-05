Stati Uniti-Cina: Forum dei governatori, continuare a promuovere gli scambi (2)

- "I governatori della Cina si aspettano sinceramente un ulteriore sviluppo della cooperazione e degli scambi con gli Stati Uniti in vari campi, in modo da cercare congiuntamente un terreno comune di interesse per gli investimenti e la cooperazione economica e commerciale", ha affermato Tang. "Questo è ciò che il presidente Richard Nixon ed Henry Kissinger volevano vedere quando nei primi anni '70 andarono in Cina e aprirono le relazioni in modo formale per la prima volta", ha affermato Bevin. "Se consideriamo che l'economia degli Stati Uniti e quella della Cina insieme costituiscono il 40 per cento del Pil mondiale è fondamentale risolvere le tensioni a livello nazionale", ha aggiunto. (segue) (Cip)