Stati Uniti-Cina: Forum dei governatori, continuare a promuovere gli scambi (3)

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Cina, Terry Branstad, ha inviato un messaggio di congratulazioni alla riunione, dicendo che il forum non ha solo riunito gli uomini d'affari statunitensi e cinesi, ma ha rafforzato il commercio bilaterale, sostenuto le esportazioni americane in Cina e avanzato relazioni tra città gemellate fr i due paesi. Il forum è anche "un'opportunità per condividere idee su come gli Stati Uniti e la Cina possano rafforzare ulteriormente le relazioni a livello sub-nazionale". Li Xiaolin, presidente dell'Associazione popolare cinese per l'amicizia con i paesi stranieri (Cpaffc), ha detto: "Quest'anno segna il 40mo anniversario della creazione dei legami diplomatici tra la Cina e gli Stati Uniti. Anche se la relazione bilaterale ha vissuto alti e bassi negli ultimi 40 anni, ha sempre continuato ad andare avanti. La Cina e gli Stati Uniti dovrebbero promuovere l'amicizia attraverso la cooperazione sub-nazionale per aprire la strada alle relazioni bilaterali nei prossimi 40 anni, ha aggiunto. (Cip)