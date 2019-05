India: vittoria storica per Modi, un successo più grande di quello del 2014 (3)

- Anche i risultati dei singoli Stati e Territori parlano chiaro: il Bjp ha conquistato tutti i sette collegi della capitale, col 56,5 per cento dei voti, contro il 46 per cento del 2014, mentre il Partito dell’uomo comune (Aaa), che governa nella città, è sceso dal 33 al 18,12 per cento; ha ottenuto 63 degli 80 seggi dell’Uttar Pradesh, nonostante l’alleanza Mahagathbandhan (Mgb) formata dal Partito della società maggioritaria (Bsp), il Samajwadi (Sp) e il Rashtriya Lok Dal (Rld); è avanzato nel Bengala Occidentale di Mamata Banerjee, presidente dell’All India Trinamool Congress (Tmc), capo del governo statale dal 2011, dopo la lunga stagione, 34 anni (1977-2011), del Fronte di sinistra guidato dal Partito comunista marxista (Cpim), decimando i partiti di sinistra e il Congresso; ha vinto col 72,5 per cento nell’Himachal Pradesh. (segue) (Inn)