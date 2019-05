India: vittoria storica per Modi, un successo più grande di quello del 2014 (4)

- Dopo un’aspra campagna elettorale, il leader ha pronunciato un discorso dai toni concilianti nel quartier generale di Nuova Delhi, ringraziando tutti i cittadini e in particolare i lavoratori e gli agricoltori. “Il popolo del paese ha offerto una nuova narrativa politica che gli scienziati politici devono riconsiderare”, ha affermato Modi, che ha poi aggiunto: “I voti servono per dare un mandato per la formazione di un governo, ma la costruzione di una nazione non può avvenire senza un consenso”. Inoltre, ha annunciato che i prossimi cinque anni saranno dedicati a sradicare la povertà. Il premier ha detto anche che il voto ha assestato un colpo alle politiche del “secolarismo”. Quindi, ha ringraziato il presidente e stratega del partito, Amit Shah. (Inn)