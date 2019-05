Cina: Xinjiang, iniettati quasi due miliardi di dollari in progetti di riduzione della povertà

- La regione autonoma della Cina nord-occidentale dello Xinjiang Uygur ha iniettato quasi 13,2 miliardi di yuan (due miliardi di dollari) in progetti di riduzione della povertà a partire dallo scorso inverno. Lo ha rivelato oggi L'ufficio per la riduzione della povertà e lo sviluppo regionale. Secondo le autorità, tra lo scorso dicembre e aprile di quest'anno, lo Xinjiang ha stanziato 13,2 miliardi di yuan (1,9 miliardi di dollari) di fondi speciali per progetti di riduzione della povertà, con un aumento dell'81,7 per cento su base annua. "Quattro prefetture nello Xinjiang meridionale hanno lanciato quasi 1.900 progetti entro la fine di aprile, tra cui 1.387 sono stati lanciati in 22 contee con estrema povertà, e la maggior parte dovrebbe essere realizzata tra settembre e ottobre, e i residenti locali impoveriti beneficeranno di questi progetti quest'anno", ha detto Chen Lei, un portavoce dell'ufficio. Per incoraggiare più funzionari e residenti a impegnarsi in progetti di alleviamento della povertà, secondo Chen, sono state fornite migliaia di sessioni di formazione incentrate sulla comprensione delle politiche di riduzione della povertà. Quest'anno lo Xinjiang punta a sollevare dallo stato di povertà 606 mila persone, 976 villaggi e 12 contee. (Cip)