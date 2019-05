Roma: scoprono piantagione di marijuana nell'armadio, arrestato spacciatore a Bravetta

- Ieri sera, due carabinieri liberi dal servizio hanno notato un ragazzo, un romano di 28 anni, incensurato, camminare nervosamente lungo via Oderisi da Gubbio con in mano una latta di fertilizzante per piante. Insospettiti dal suo atteggiamento, i militari hanno deciso di controllarlo, scoprendolo in possesso di una piccola quantità di marijuana. Considerata la stranezza della situazione e non avendo fornito una valida giustificazione sull’impiego del fertilizzante, i militari hanno allora fatto scattare un controllo anche nell'appartamento del ragazzo in via Castiglion della Pescaia dove, all’interno di un armadio in camera da letto, è stata ritrovata una serra artigianale di marijuana, dotata dei sistemi di aerazione forzata, ventilazione e illuminazione ad hoc, dove crescevano rigogliose alcune piante di cannabis per 1,2 Kg di peso. Il "coltivatore diretto" di cannabis indìca è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Bravetta con l’accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le piante, in attesa di essere inviate ai laboratori specifici che ne stabiliranno il valore di thc, sono state sequestrate insieme all’impianto allestito nell’armadio, mentre lo spacciatore è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. (Rer)