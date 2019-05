Russia-Bielorussia: oggi incontro fra premier Medvedev e Rumas su petrolio contaminato

- Il primo ministro russo Dmitrij Medvedev e l’omologo bielorusso Sergej Rumas si incontrano per discutere di una serie di questioni prevalentemente economiche, tra cui la crisi del petrolio contaminato. I due paesi si stanno impegnando per lo smaltimento del petrolio contaminato da cloruri organici corrosivo transitato dall’Oleodotto dell’amicizia (Druzhba). Il problema sulla qualità del petrolio che dalla Russia giungeva alla Bielorussia attraverso l’oleodotto Druzhba è sorto il mese scorso, determinando un’interruzione del transito del petrolio verso l'Europa attraverso la Bielorussia, l'Ucraina e la Polonia. L’operatore del trasporto russo Transneft ha riconosciuto la presenza di un alto contenuto di cloruri e ha annunciato misure per risolvere il problema il prima possibile. Il flusso di petrolio dalla Russia alla Bielorussia è ripreso all’inizio del mese di maggio. (Rum)