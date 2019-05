Colombia: Moody’s conferma rating e migliora outlook da “negativo” a “stabile” (2)

- Questa settimana l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha portato le previsioni di crescita della Colombia al 3,4 per cento nel 2019 e al 3,6 per cento nel 2020, rispettivamente sei e tre decimali in più rispetto ai dati diffusi sei mesi fa. A favorire la crescita, riferisce l’Ocse, è soprattutto l’impulso dato dagli investimenti e i bassi livelli di inflazione. Come fattori favorevoli alla crescita l’organismo cita anche l’aumento della domanda provocato dai flussi migratori dal Venezuela (+4 per cento nel 2019 e +3,5 per cento nel 2020), che ha portato al rialzo le importazioni di beni e servizi (+7,4 per cento nel 2019 e + 3,5 nel 2020). (segue) (Mec)