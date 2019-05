Colombia: Moody’s conferma rating e migliora outlook da “negativo” a “stabile” (3)

- La stima per il 2019 è leggermente inferiore rispetto a quella diffusa a inizio maggio dal Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo cui la crescita economica in Colombia si è rafforzata e il 2019 si chiuderà con un aumento del Pil del 3,6 per cento. "Sostenuto da quadri politici molto forti e politiche ben attuate, la ripresa della Colombia è rafforzata", recita il documento dell'Fmi. A trainare la ripresa dell'economia secondo i tecnici del Fondo "è la domanda", fattore "che sta spostando l'economia verso l'equilibrio interno, ma lontano dall'equilibrio esterno". In questo senso, il documento afferma che, "guardando al futuro", si renderanno indispensabili "ulteriori entrate fiscali e una maggiore efficienza della spesa". (segue) (Mec)