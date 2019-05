Colombia: Moody’s conferma rating e migliora outlook da “negativo” a “stabile” (5)

- Il rapporto mantiene invariate le previsioni di crescita dell'economia della Colombia, riportate nel "World economic outlook" pubblicato lo scorso aprile. Per quanto riguarda l'inflazione l'Fmi stima che quest'anno dovrebbe attestarsi al 3,4 per cento per abbassarsi ulteriormente nel 2020, raggiungendo il 3,2 per cento. Nel complesso, l'economia dell'America latina e dei Caraibi - che ha chiuso il 2018 con una crescita media dell'1 per cento - dovrebbe prepararsi a un biennio di crescita: l'1,4 per cento nel 2019 e il 2,4 per cento nel 2020. (Mec)