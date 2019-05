Nuova Zelanda: export verso la Cina raggiunge i 9,77 miliardi di dollari in aprile

- Le esportazioni annuali di merci della Nuova Zelanda verso la Cina sono aumentate di 1,76 miliardi di dollari dall'aprile 2018, per raggiungere i 9,77 miliardi di dollari nell'aprile di quest'anno per la prima volta, con l'aumento della domanda di carni bovine, agnello e prodotti lattiero-caseari. Lo ha riferito oggi il Dipartimento di servizio pubblico di statistica della Nuova Zelanda, Stats NZ. Le esportazioni annue di carne e frattaglie commestibili verso la Cina sono state di 0,98 miliardi di dollari, in aumento di 905 milioni di 589,73 miliardi di dollari a partire dall'aprile 2018. "La recente forte domanda dal mercato cinese di fonti proteiche alternative, come la carne e l'agnello della Nuova Zelanda, è in parte dovuta all'influenza suina africana che riduce la produzione di carne di maiale in Cina", ha affermato Tehseen Islam di Stats NZ. (segue) (Cip)