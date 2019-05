Nuova Zelanda: export verso la Cina raggiunge i 9,77 miliardi di dollari in aprile (2)

- L'aumento delle esportazioni annuali di agnello è stato trainato dall'aumento del valore dell'agnello inviato in Cina, mentre i mercati tradizionali come l'Unione Europea rimangono simili o hanno mostrato lievi cadute, ha aggiunto. "Vediamo anche un'immagine simile nel mercato delle carni bovine. Il valore delle esportazioni di carne bovina verso la Cina è quasi raddoppiato nell'anno fino ad aprile 2019 rispetto all'anno precedente", ha affermato Islam. I valori di esportazione delle merci in Cina sono aumentati del 22 per cento in 12 mesi fino ad aprile di quest'anno; rappresentano quasi la metà di tutte le esportazioni in Asia e circa un quarto di tutte le esportazioni della Nuova Zelanda. (Cip)