Ruanda: leader ribelle Nsabimana si dichiara colpevole di terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce delle Forze per la liberazione nazionale (Fln) del Ruanda, Callixte Nsabimana, si è dichiarato colpevole di terrorismo, omicidio e detenzione di ostaggi davanti ad un tribunale ruandese. Nsabimana, meglio conosciuto con il suo pseudonimo Sankara, è accusato in particolare di 16 capi di accusa tra cui attacchi a villaggi e autobus, formazione di gruppi armati irregolari e diffusione di informazioni false. “Mi dichiaro colpevole di tutte le accuse e chiedo perdono alle persone che sono state colpite dagli attacchi e anche dal presidente del Ruanda”, ha detto Nsabimana in tribunale, secondo quanto riportano i media locali. Il Fln è il braccio militare del Movimento per il cambiamento democratico del Ruanda (Mrcd), che si oppone al presidente Paul Kagame. Lo scorso dicembre il gruppo ha rivendicato la responsabilità di un attacco ad un autobus passeggeri nel Parco nazionale di Nyungwe, vicino al confine con il Burundi, nel quale sono rimaste uccise due persone e ferite altre otto.(Res)