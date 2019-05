Imprese: Sharp valuta trasferimento produzione dalla Cina alla Thailandia (2)

- L’amministrazione del presidente Trump, ha presentato nella serata di lunedì 13 maggio un piano per l’estensione di dazi del 25 per cento a 300 miliardi di dollari di merci d’importazione provenienti dalla Cina, e dunque alla quasi totalità dell’export della prima economia asiatica verso gli Usa. La presentazione del piano sancisce un ulteriore inasprimento del conflitto commerciale tra i due paesi, dopo l’innalzamento delle tariffe dal 10 al 25 per cento su 200 miliardi di dollari di merci cinesi, la scorsa settimana, cui Pechino ha reagito varando contro-dazi su 60 miliardi di dollari di merci statunitensi. Il piano del governo Usa prevede l’estensione dell’aliquota al 25 per cento a 3.805 categorie di merci cinesi, stando ai dettagli illustrati dall’Ufficio del rappresentante del Commercio Usa. La nota annuncia che l’amministrazione convocherà una audizione pubblica in merito al possibile innalzamento delle tariffe il prossimo 17 luglio. Quello del governo Usa appare un ulteriore tentativo di pressione su Pechino in vista dell’incontro tra i leader dei due paesi, che dovrebbe avvenire il mese prossimo a margine del G20 di Osaka, in Giappone. (segue) (Git)