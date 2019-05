Usa-Cina: Fmi, costo sanzioni quasi interamente sostenuto dagli Stati Uniti (2)

- La Camera di commercio statunitense in Cina ha avvertito oggi, 22 maggio, che quasi la metà delle aziende socie attive nel paese asiatico hanno constatato un aumento delle barriere non tariffarie opposte alle loro attività dalle autorità cinesi, come conseguenza dell’inasprimento del conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina. La Camera di commercio cita un recente sondaggio in merito all’impatto delle tariffe cinesi, che ha interessato circa 250 aziende Usa operanti in Cina. Dal sondaggio emerge anche che ben il 40,7 per cento dei soggetti interpellati sta valutando di trasferire i propri stabilimenti produttivi dalla Cina ad altri paesi della regione, come il Vietnam. Il sondaggio è stato effettuato dopo la decisione di Washington e Pechino di aumentare i dazi a carico delle rispettive esportazioni; quasi i tre quarti delle aziende che hanno preso parte al sondaggio hanno denunciato danni alla loro competitività per effetto dell’aumento della conflittualità commerciale. (segue) (Was)