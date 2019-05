Indonesia: a Giacarta torna la calma dopo due giorni di scontri

- Giacarta è tornata alla normalità dal pomeriggio di ieri, dopo due giorni di proteste violente seguite alla proclamazione dell’esito delle recenti elezioni presidenziali. Le autorità affermano che i tumulti siano stati orchestrati da provocatori pagati da soggetti ancora non identificati per alimentare la tensione sociale. La mobilitazione dei sostenitori dell’ex generale Prabowo Subianto, sconfitto alle urne dal presidente uscente Joko Widodo, sono culminate in sei vittime e 257 arresti. Più ancora delle violenze nella capitale, preoccupa il clima di insicurezza che si respira nel paese: il rifiuto di Subianto di accettare l’esito del voto, e la sua decisione di presentare un ricorso alla Corte costituzionale, prelude a lunghi mesi di incertezza politica, in un contesto di tensione segnato da arresti per terrorismo e campagne di disinformazione ai danni di comunità come quella cinese, che hanno spinto le autorità del paese a limitare l’accesso ai social media. Alimentano il clima di sospetto e sfiducia anche le accuse provenienti dalle autorità pubbliche: la Polizia indonesiana ha infatti denunciato un complotto “sistematico” teso a minare la sicurezza nella capitale. Il presidente Joko Widodo, frattanto, a promesso un’azione decisa contro chiunque inciti o si abbandoni alla violenza. (segue) (Fim)