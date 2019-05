Indonesia: a Giacarta torna la calma dopo due giorni di scontri (2)

- Gli scontri tra forze di sicurezza e manifestanti a Giacarta sono iniziati nelle primissime ore di mercoledì, 22 maggio, all’indomani della proclamazione dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali, che si sono tenute in Indonesia il 17 aprile. I sostenitori dell’ex generale Subianto, avversario del presidente uscente Widodo, avevano indetto due giorni di proteste in tutto il paese; le proteste, promosse anche dai gruppi riconducibili alla galassia dell’islamismo politico indonesiano, erano iniziate in maniera pacifica. I tentativi delle Forze dell’ordine di disperdere i manifestanti dalle strade antistanti la sede dell’Ente di supervisione elettorale hanno però innescato violenti scontri, che secondo il governatore di Giacarta, Anies Baswedan, hanno portato alla morte di sei persone. (segue) (Fim)