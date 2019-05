Indonesia: a Giacarta torna la calma dopo due giorni di scontri (4)

- Era stato proprio l’ex generale Subianto a minacciare, nelle scorse settimane, una mobilitazione di massa a Giacarta contro il risultato ufficiale delle elezioni presidenziali, che sin dai primi exit poll erano parse una riconferma del presidente uscente Widodo. Secondo la Commissione per le elezioni generali, che ha pubblicato il proprio conteggio ufficiale martedì, 21 maggio, Widodo ha ottenuto il 55 per cento dei consensi, contro il 44,5 per cento del suo avversario. Subianto ha annunciato proprio martedì che contesterà formalmente l’esito delle elezioni tramite un ricorso presso la Corte costituzionale del paese. Nonostante l’esito netto della consultazione, l’ex generale Subianto gode di forti consensi attraverso segmenti trasversali della società indonesiana: dagli islamici conservatori sino al vecchio establishment al potere durante la dittatura di Suharto. (segue) (Fim)