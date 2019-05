Indonesia: a Giacarta torna la calma dopo due giorni di scontri (7)

- Il governo indonesiano ha infatti annunciato nella giornata di ieri, 22 maggio, l’imposizione di restrizioni temporanee all’utilizzo di social media e applicazioni di messaggistica istantanea come Instagram e Whatsapp. Wiranto, ministro coordinatore per gli affari politici, legali e di sicurezza, ha confermato nel corso di una conferenza stampa che il governo ha deciso di limitare l’accesso ai social media e “disattivare alcune funzionalità” per “mantenere la calma”. Le forze di sicurezza indonesiane sono al lavoro già da settimane per garantire l’ordine dopo la proclamazione dell’esito delle elezioni. Nei giorni le autorità hanno annunciato l’arrestato di almeno 10 persone sospettate di pianificare attentati. Nella sola Giacarta le autorità hanno mobilitato 32mila agenti di polizia, di cui 8mila concentrati nel centro cittadino. (segue) (Fim)