Sport: Marcello Lippi torna ad allenare la nazionale di calcio cinese

- Marcello Lippi è stato nuovamente nominato capo allenatore della squadra nazionale di calcio cinese, la Chinese Football Association (Cfa). Lo ha annunciato oggi il team. L'allenatore vincitore della Coppa del Mondo inizierà la sua seconda avventura sulla panchina della squadra cinese a giugno, prima delle qualificazioni asiatiche della Coppa del Mondo 2022, che inizieranno a settembre di quest'anno. "Durante la precedente esperienza di Lippi come responsabile della nazionale, i giocatori hanno mostrato un atteggiamento positivo e uno spirito combattivo. Crediamo che con Lippi e il suo team di assistenti allenatori, la squadra di calcio maschile cinese non lascerà nulla di intentato nel realizzare il loro sogno di qualificarsi per la Coppa del Mondo 2022 ", ha scritto il Cfa in una nota. (segue) (Cip)