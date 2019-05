Imprese: produttore chip Tsmc proseguirà forniture a Huawei (6)

- L’amministrazione del presidente Trump ha ufficialmente aggiunto il nome di Huawei alla sua lista nera commerciale, contemplante una serie di restrizioni che renderanno quasi impossibile all’azienda la conduzione di affari negli Usa. Il segretario del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato l’entrata in vigore dallo scorso 17 maggio di un bando alla vendita di componenti elettroniche al colosso cinese dei sistemi per le telecomunicazioni cinese. Membri del Congresso federale e dell’amministrazione presidenziale Usa hanno dichiarato che la decisione porrà in difficoltà l’azienda a livello globale, data la dipendenza di molti suoi apparecchi elettronici dalle componenti acquistate negli Usa. Il segretario del Commercio Usa, Wilbur Ross, ha dichiarato ieri che la decisione segue l’ordinanza firmata il giorno prima dal presidente Trump, e punta a “prevenire l’impiego di tecnologia statunitense da parte di entità straniere potenzialmente pericoloso per la sicurezza nazionale e gli interessi di politica estera degli Stati Uniti”. (segue) (Cip)