Imprese: produttore chip Tsmc proseguirà forniture a Huawei (9)

- L’amministrazione delegato di Huawei, Ren Zhengfei, ha minimizzato la decisione del governo Usa di includere l’azienda in una “lista nera” e di proibirle di fatto l’acquisizione di componenti elettroniche da fornitori statunitensi. “L’influenza (del bando Usa) non sarà rilevante, ma non ci aspettiamo una crescita particolarmente buona (su quel mercato)”, ha dichiarato Ren durante una conferenza stampa presso il quartier generale dell’azienda, a Shenzhen. Quanto alla decisione di Washington di imporre le restrizioni commerciali, l’ad ha ribadito la posizione dell’azienda cinese: “Non non abbiamo violato alcuna legge”. Ren ha affermato che le autorità Usa ostacolano le attività di Huawei in quel paese da 15 anni, e che dunque l’azienda si attendeva un esito come quello della scorsa settimana. Ren si è rivolto in particolare ai fornitori giapponesi dell’azienda, chiedendo cooperazione per mantenere pienamente operative le “catene di fornitura” e ricordando che Huawei e le aziende partner del Giappone “hanno in essere relazioni di complementarietà estremamente solide”. (Cip)