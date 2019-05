Corea del Sud-Usa: Moon, visita ex presidente Bush importante per alleanza

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha elogiato la visita a Seul dell’ex presidente Usa, Goerge W. Bush, come un contributo e una prova importante dell’alleanza tra i due paesi. “Grazie per aver partecipato alla cerimonia ufficiale per il 10mo anniversario (della morte) dell’ex presidente Roh. Credo che la presenza del presidente Bush a questa commemorazione per un protagonista così importante dell’alleanza Corea-Usa sia simbolica della forte alleanza tra i nostri paesi”, ha detto Moon, durante un incontro con l’ex presidente Usa al Cheong Wa Dae, la residenza presidenziale sudcoreana. Il presidente sudcoreano ha chiesto il sostegno dell’ex presidente Bush all’ulteriore rafforzamento delle relazioni bilaterali, ricordando il contributo dato da Bush e Roh tramite l’adozione dell’accordo bilaterale di libero scambio. (segue) (Git)