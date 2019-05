Corea del Sud-Usa: Moon, visita ex presidente Bush importante per alleanza (2)

- Moon ha incontrato l’ex presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, a Seul nella giornata di ieri, 23 maggio. Lo ha annunciato l’Ufficio di presidenza sudcoreano, senza precisare se la difficile situazione diplomatica nella Penisola coreana sarà oggetto del colloquio. Bush si trova in Corea del Sud per il 10mo anniversario della morte dell’ex presidente sudcoreano Roh Moo-hyun. Roh è stato presidente della Corea del Sud tra il 2003 e il 2008, e in tale veste ha tenuto diversi summit con l’ex presidente Usa. La visita di Bush giunge anche su invito di una compagnia locale del settore della difesa, Poongsan Corp, nota per i suoi legami con la famiglia Bush. Dal suo ritiro dalla politica attiva, nel 2009, Bush si è dedicato all’hobby di dipingere ritratti di leader mondiali; l’ex presidente ha riferito di voler presentare un ritratto di Roh in occasione della cerimonia commemorativa. (segue) (Git)