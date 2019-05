Corea del Sud-Usa: Moon, visita ex presidente Bush importante per alleanza (3)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, visiterà la Corea del Sud alla fine di giugno per discutere il processo di denuclearizzare della penisola coreana: lo ha annunciato la Casa Bianca lo scorso 15 maggio. "Trump visiterà la Repubblica di Corea per incontrare il presidente Moon Jae in, in concomitanza con il suo viaggio nella regione per partecipare al Vertice del G20 a fine giugno", si legge in una nota della presidenza Usa. "Il presidente Trump e il presidente Moon continueranno il loro stretto coordinamento sugli sforzi per raggiungere la denuclearizzazione definitiva e totale della Repubblica popolare democratica di Corea". Nonostante l'ultimo vertice fallito a febbraio tra Trump e il leader nordcoreano, Kim Jong un, Moon ha incoraggiato i due paesi a negoziare un accordo che prevede per Pyongyang l'avvio di un processo di denuclearizzazione, mentre per Stati Uniti la revoca delle sanzioni economiche contro il regime di Kim. (segue) (Git)