Corea del Sud-Usa: Moon, visita ex presidente Bush importante per alleanza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chung Eui-yong, direttore dell’Ufficio di sicurezza nazionale della presidenza sudcoreana, ha confermato la scorsa settimana l’intenzione di Seul di inviare aiuti alimentari alla Corea del Nord, a prescindere dai recenti test di armi balistiche effettuati da quel paese. Le questioni di natura umanitaria, ha detto il funzionario, dovrebbero essere trattate separatamente da quelle relative alla sicurezza nella Penisola coreana. Chung ha confermato che il governo sudcoreano ha già approvato in via definitiva la concessione degli aiuti alimentari a Pyongyang, e che al momento sono in corso “vari preparativi” per misure di assistenza specifiche. Il funzionario ha inoltre affermato che i piani dettagliati per l’assistenza alimentare alla Corea del Nord verranno resi pubblici. (segue) (Git)