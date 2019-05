Corea del Sud-Usa: Moon, visita ex presidente Bush importante per alleanza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Unificazione della Corea del Sud ha sminuito una serie di recenti rapporti e indicatori che sollevano dubbi riguardo la reale entità della crisi alimentare in corso nella vicina Corea del Nord. Secondo un rapporto periodico di Daily Nk, il prezzo del riso sul mercato nordcoreano, noto come jangmadang, è calato a 4mila won per chilogrammo il 30 aprile scorso, contro i 5mila won di novembre 2018. Fonti anonime del settore finanziario sudcoreano affermano che una crisi alimentare grave dovrebbe aver spinto al rialzo il prezzo del frumento, cui i nordcoreani ricorrono come alternativa più economica al riso; nei mesi scorsi, però, gli indicatori dei prezzi avrebbero esibito una tendenza opposta. “Riconosciamo le valutazioni del Programma alimentare mondiale e della Fao come indicatori ufficiali e obiettivi”, ha commentato il portavoce del ministero dell’Unificazione sudcoreano, Lee Sang-min, nel corso di una conferenza stampa ordinaria, riferendosi a un recente rapporto congiunto secondo cui il Nord ha conseguito il peggior raccolto agricolo in 10 anni a causa di prolungati mesi di siccità. Al contempo, Lee ha affermato che valutare obiettivamente la situazione in Corea del Nord è difficile, a causa dell’assenza di indicatori ufficiali dei prezzi davvero credibili. (segue) (Git)