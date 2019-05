Corea del Sud-Usa: Moon, visita ex presidente Bush importante per alleanza (6)

- Gli Stati Uniti “non interverranno” se la Corea del Sud deciderà di inviare aiuti alimentari alla Corea del Nord. Lo ha dichiarato l’8 maggio la portavoce della Casa Bianca, Sarah H. Sanders, commentando la conversazione telefonica del giorno precedente tra il presidente Usa, Donald Trump, e il suo omologo sudcoreano, Moon Jae-in. “La nostra posizione riguardo la Corea del Nord è che proseguiremo la campagna di massima pressione. La nostra attenzione dovrebbe concentrarsi sulla denuclearizzazione”, ha dichiarato Sanders, che riguardo gli eventuali aiuti alimentari ha aggiunto: “Se la Corea del Sud deciderà di muovere in tal senso, noi non interverremo”. Secondo il Programma alimentare mondiale e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), circa 10 milioni di cittadini nordcoreani – il 40 per cento della popolazione di quel paese – ha urgente bisogno di aiuti alimentari, la cui consegna è stata però ostacolata dal regime sanzionatorio internazionale a carico di Pyongyang. (Git)